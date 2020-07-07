AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 34 مخالفة خلال حملة لضبط الأسواق والمخابز بمركز العدوة بالمنيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:03 م
مخالفات
مخالفات
Advertisements
أيمن رياض

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، والجهات المعنية.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة

أقرا أيضا

محافظ المنيا: 5 مليارات و970 مليونا إجمالي استثمارات الطرق

 والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

أوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 24 مخالفة للعدد من المخابز، جاءت ما بين 19 محضر نقص وزن، و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

 

 وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 مخالفات لعدد من المحلات التجارية جاءت بين 7 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، و 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم اشتراطات صحية.

 

ضبط 34 مخالفة خلال حملة لضبط الأسواق والمخابز بمركز العدوة بالمنيا
ضبط 34 مخالفة خلال حملة لضبط الأسواق والمخابز بمركز العدوة بالمنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بملوي جنوب المنيا

ضبط ألعاب نارية ولحوم غير صالحة للاستهلاك قبل ترويجها فى العيد

تحرير 57 مخالفة تموينية للمخابز ومحطات الطاقة بالمنيا

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بمراكز وقرى المنيا

تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمركز العدوة بالمنيا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: السيسي يتقدم جنازة العصار.. وهل انحسر كورونا في مصر؟

الناس داخلة تشتمنى.. تعليق مؤثر من مصطفى فتحي نجم الزمالك بعد إصابته بكورونا

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أم بلا قلب.. خنقت طفلها بـ حبل غسيل وأخفت جثته بسبب الموبايل

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

الإعلان الرسمي خلال أيام.. الأهلي يضم عمر ياسين لاعب السد القطري لمدة 3 سنوات

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

لحظات رومانسية.. شاهد كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على البحر

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه