تطور خطير.. الاحتلال يحتجز 4 من ضباط الشرطة الفلسطينية ويعتقل مواطنا من غزة

يحتجز أربعة من ضباط الشرطة الفلسطينية منذ أكثر من أربع ساعات على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلسطينية.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ "معا" ان قوات الاحتلال ترفض حتى اللحظة إطلاق سراح الضباط الأربعة من قسم المباحث في شرطة نابلس تحت حجة أنهم كانوا يعملون في منطقة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.





وبحسب المصادر، فإن أفراد الشرطة كانوا بلباس مدني وسيارة مدنية وكانوا في مهمة للتحقيق في ظروف مقتل مواطن في قرية قصرة جنوب نابلس ولم يكونوا يحملون أية أسلحة.





وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تفتيش دقيقه للمركبة التيكانوا يستقلونها ولم تعثر على اي شيئ إلا أنها لاتزال تحتجزهم في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لاسيما بعد قرار الأخيرة قطع التنسيق الأمنى مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.





واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مواطنا على معبر بيت حانون "ايرز" شمالي قطاع غزة.





وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية مواطنا "38 عاما" من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء عبوره معبر بيت حانون.





واوضح فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي 8 فلسطينيين من قطاع غزة اثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون ايرز.