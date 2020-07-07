في مستوى نيوتن.. طلاب الثانوية العامة بـ كفرالشيخ يشكون من صعوبة الفيزياء.. فيديو صور

شكا طلاب الشعبة العلمية بـ الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، الذي جاء صعبًا وطويلًا - على حد وصف الطلاب- ويحتاج إلى مزيد من الوقت.





ويقول أشرف طلحة، طالب بالثانوية العامة شعبة "علمي علوم"، من أمام مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن امتحان مادة الفيزياء جاء صعبًا ، مضيفًا " مش هقولك الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.. الامتحان في مستوى الطالب اللى زي نيوين .. بجد والله حرام".





وأضاف، الهواري منصور، طالب بالثانوية العامة، "علمي علوم"، "الامتحان مش هقول إنه صعب أوي أو سهل أوي.. إحنا فيه مسائل كثيرة متعرفش جات إزاي .. مقارنة أول مرة نشوفها.. فين الامتحانات السهلة اللي بيتكلموا عليها".





وتابع حمدي عاطف، طالب بمدرسة إبشان الثانوية "امتحان الفيزياء صعب وطويل.. لكن الحمد لله قمت بالإجابة على الأسئلة .. "، مضيفًا " نتمنى أن يراعي التصحيح ظروف الطلبة وصعوبة الامتحان".





كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، تفقدا عددًا من لجان الثانوية العامة بمركز الرياض؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





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