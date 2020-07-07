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حوادث

أخبار الحوادث.. التحفظ على صفوت الشريف.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في الشارع بالسويس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:05 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

عشمني وخلي بيا.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في أحد شوارع السويس
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالسويس وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع
قررت محكمة النقض تأجيل طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع  لجلسة 15 سبتمبر والتحفظ عليه .

اتفقت مع نجل شقيقتها .. سيدة تقتل زوج بنتها وتلقى بجثته فى الترعة
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص مُبلغ بغيابه بأسيوط.

شطة وحبل وحتة حديد.. حكاية جثة سائق الجيزة المتحللة
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق والعثور على جثته بالجيزة..بقصد السرقة لوجود خلافات مالية.

سرب امتحانات اللغة العربية والإنجليزية والديناميكا.. ضبط أدمن جروب "علمى رياضة وعلوم"
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط طالب بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مجموعة على تطبيق "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

بـ G B S.. إزاي توصل لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي من أي مكان
نشرة وزارة الداخلية رابط لـ العنوان التفصيلي للمقر الجديد للادارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي بمدينة السادس من أكتوبر .


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