أخبار الحوادث.. التحفظ على صفوت الشريف.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في الشارع بالسويس

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





عشمني وخلي بيا.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في أحد شوارع السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالسويس وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة. المزيد ..





النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع