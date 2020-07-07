AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نقص حاد فى الموارد.. المصري يعلن فتح التبرعات لدعم النادي ماليا فى بيان رسمي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:00 م
شعار نادي المصري
شعار نادي المصري البورسعيدي
Advertisements
عمرو الحلوانى

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية بيانًا رسميًا، أطلق خلاله مبادرة جماهيرية لدعم النادي ماليًا وقبول التبرعات.


وقال المصري في بيانه: "يتشرف مجلس الإدارة بدعوة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي يعلن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن".

ويعانى المصري من نقص كبير فى موارده المالية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الانشطة على مدار الاشهر الماضية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنعاش الموارد المالية .. فرج عامر يوضح خطة نادى سموحة في أزمة كورونا

لدعم النادي ماديا.. رئيس نادي طنطا يناقش فتح باب الاشتراكات والعضويات

ترشيحاتنا

فكرة الكرة الموحدة.. سيف زاهر يحرج مسئولي الجبلاية بسبب حازم إمام

وصول جثمان والدة الفنان حمادة هلال إلى مثواها الأخير

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

أبو ظبي البديل.. الكاف يستقر على إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون

رحيل لاعب آخر .. شوبير يكشف مصير وليد أزارو مع فايلر فى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء والنقود والمصاعد والطعام أبرزها.. أهم التناقضات المثارة حول طرق انتقال كورونا

لحظات رومانسية.. شاهد كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم على البحر

شاهد.. لحظة هجوم دب عملاق على سيدة أثناء محاولتها التقاط صورة معه