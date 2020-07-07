نقص حاد فى الموارد.. المصري يعلن فتح التبرعات لدعم النادي ماليا فى بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية بيانًا رسميًا، أطلق خلاله مبادرة جماهيرية لدعم النادي ماليًا وقبول التبرعات.





وقال المصري في بيانه: "يتشرف مجلس الإدارة بدعوة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ورجال الأعمال ومحبي النادي لدعمه ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي يعلن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن".

ويعانى المصري من نقص كبير فى موارده المالية بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الانشطة على مدار الاشهر الماضية .