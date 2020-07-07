أخبار التوك شو: السيسي يتقدم جنازة العصار.. وهل انحسر كورونا في مصر؟

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس: "إننا نسعى لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تنظيم عملية الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء الامتحانات".
وأضاف الدكتور محمود المتينى، من خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نحرص على وجود شرط التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب".
قال الدكتور خالد القاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إننا رصدنا حوالى 2192 حالة إزالة لمخالفات اراضى زراعية على أملاك الدولة من جانب المواطنين على مساحة استرددناها تصل إلى 17 ألف فدان 493 .
قال الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم ، إن عدد مخالفات البناء التى تعاملنا معها خلال الفترة الماضية منذ شهر مارس وحتى الآن من 800 الى 1000 حالة .
قال الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، محمد أحمد، إن الشعب المصرى يدرك جيدًا أن ثورة 30 يونيو انجاز تاريخى، لافتًا إلى أن ما حدث فى مصر لم يحدث فى العالم كله.
عرضت فضائية "تن" تقريرا عن، الذكرى الثالثة لملحمة كمين البرث التي استشهد فيها المنسي ورفاقه.
ووفقا للتقرير، أنه بوضوء صلاة الفجر بدأت المعركة بعزة وخاض ابطالها الملحمة بقوة وسهروا من أجل دوام نعمة الأمن والأمان للبلاد، حيث أن المنسي ورفاقه لم يرتدوا سوى كرامة الوطن وعلى أرض الملاحم خاضوا أشرس معركة.
قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق ، إن فيروس كورونا المستجد ما زال غامضا ومعقدة ولكن هذه الأيام نلاحظ وجود انحصار فى انتشار الفيروس.
وأضاف " شاهين " عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " الآن " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أرقام الإصابات فى مصر بدأت فى الانخفاض بشكل ملحوظ .
قالت سوسن عادل، أول مغنية راب مقيدة بنقابة المهن الموسيقية، إنها بدأت غناء الراب فى عام 2006، وشاركت فى المسابقات الغنائية وأشادوا بصوتها وأدائها.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار من مسجد المشير طنطاوي.
وحضر الجنازة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.