أخبار التوك شو: السيسي يتقدم جنازة العصار.. وهل انحسر كورونا في مصر؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، محمد أحمد، إن الشعب المصرى يدرك جيدًا أن ثورة 30 يونيو انجاز تاريخى، لافتًا إلى أن ما حدث فى مصر لم يحدث فى العالم كله.

ووفقا للتقرير، أنه بوضوء صلاة الفجر بدأت المعركة بعزة وخاض ابطالها الملحمة بقوة وسهروا من أجل دوام نعمة الأمن والأمان للبلاد، حيث أن المنسي ورفاقه لم يرتدوا سوى كرامة الوطن وعلى أرض الملاحم خاضوا أشرس معركة.

عرضت فضائية "تن" تقريرا عن، الذكرى الثالثة لملحمة كمين البرث التي استشهد فيها المنسي ورفاقه.





قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق ، إن فيروس كورونا المستجد ما زال غامضا ومعقدة ولكن هذه الأيام نلاحظ وجود انحصار فى انتشار الفيروس.





وأضاف " شاهين " عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، " الآن " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أن أرقام الإصابات فى مصر بدأت فى الانخفاض بشكل ملحوظ .