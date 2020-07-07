الثانوية العامة.. ضبط 19 حالة غش بالموبايل في خامس يوم امتحانات.. وإصابة 9 طلاب بإعياء في سوهاج

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألفا و937 طالبا/طالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألفا و187 طالبا/ طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.





وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه في موعده المحدد، وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (19) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها داخل لجان السير.





وتم استبعاد المراقب الأول ورئيس لجنة ايزيس الثانوية بنات بإدارة شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية لحالتهم المرضية، كما تم استبعاد رئيس لجنة عمر الفاروق بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله للشئون القانونية لتأخره في تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.





كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 9 طلاب و 2 من الملاحظين في محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادي الجديد، قنا، أسيوط) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "التاريخ" و"الفيزياء"، والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.2%، كما بلغت نسبة الحضور في مادة الأحياء 96.7%، فيما بلغت نسبة الحضور في مواد (الديناميكا) و(الاستاتيكا) 97.5%.



