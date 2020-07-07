الثانوية العامة.. ضبط 19 حالة غش بالموبايل في خامس يوم امتحانات.. وإصابة 9 طلاب بإعياء في سوهاج

- ضبط 19 حالة غش بالموبايل في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2020
- إصابة 9 طلاب وطالبات بحالة إعياء في امتحانات الثانوية العامة بسوهاج
- لم تصلنا شكاوى مؤثرة.. وكيل تعليم بني سويف: امتحان الفيزياء والتاريخ في متناول الطلاب
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألفا و937 طالبا/طالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألفا و187 طالبا/ طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه في موعده المحدد، وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (19) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها داخل لجان السير.
وتم استبعاد المراقب الأول ورئيس لجنة ايزيس الثانوية بنات بإدارة شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية لحالتهم المرضية، كما تم استبعاد رئيس لجنة عمر الفاروق بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله للشئون القانونية لتأخره في تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.
كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 9 طلاب و 2 من الملاحظين في محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادي الجديد، قنا، أسيوط) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.
وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "التاريخ" و"الفيزياء"، والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 99.2%، كما بلغت نسبة الحضور في مادة الأحياء 96.7%، فيما بلغت نسبة الحضور في مواد (الديناميكا) و(الاستاتيكا) 97.5%.
جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم في محافظة سوهاج إصابة 9 طلاب وطالبات بحالة اعياء وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.
وتراوحت الحالات ما بين ارتفاع في درجة الحرارة وقيئ واغماء، وتم وصعهم تحت الملاحظة الطبية.
واستقبل مستشفي جرجا العام كل من "دعاء.م"، و "مريم.ع"، "عمار.ي" ، و"ايه.ط" بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، "محمد.ل"، و"عبدالرحمن.ا" بمدرسة جرجا الثانوية بنين مصابين بقئ وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.
وأصيبت طالبة بلجنة مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة، بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، وجرى نقلها لمستشفي المراغة.
كما تم نقل "محمد.ش" 18 عامًا إلى مستشفى طهطا العام، للإشتباه بإصابتة بفيروس كورونا عقب شعوره بارتفاع فى درجات الحرارة بشكل مفاجئ.
واصيبت الطالبة "رنيا.ر" 18 عامًا بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بمدينة طهطا، بإغماء أثناء أدائها الامتحان، وتم نقلها لمستشفي طهطا العام.
أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور اليوم حيث جاءت الامتحانات فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية ،ومادة التاريخ للشعبة الأدبية في متناول كل الطلاب.
وأوضحت أنه أدي الامتحانات اليوم من أبناء المحافظة 16 ألفا و834 طالبا وطالبة بنسبة 96 % من إجمالي المستهدف البالغ 17512 طالبا موزعين على 51 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أن الطلاب وأولياء الأمور اعتادوا على الإجراءات الاحترازية والوقائية والعملية التنظيمية المتبعة، مؤكدة أن أعمال التعقيم والرش والتطهير مستمرة عقب أداء الطلاب للامتحان.
جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي يتم عرضه على الدكتور محمد هاني غنيم، متضمنا عرض سير المنظومة والمعوقات إن وجدت، وآلية تذليلها، ومتطلبات استمرار المنظومة بالكفاءة المطلوبة في إجراء الامتحانات، والتي انطلقت في 21 يونيو الشهر الماضىى.
وأفاد التقرير الذي قدمته وكيلة الوزارة، عقب تفقدها صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات، بأنها تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.
وأشارت إلى أن 3 لجان امتحانات شهدت إغماء 3 طالبات بواقع طالبة واحدة في كل لجنة من اللجان الثلاث وتم نقلهن للمستشفيات للاطمئنان عليهن .
وأكدت وكيلة الوزارة أنه يتم تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية السبع،والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.
ونوهت سهام يوسف بتوجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت خلال الأيام الماضية للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا،مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية، فضلًا عن إيفاد الوزارة مراقب جودة لكل لجنة، مع تخصيص حافز مادي للجنة المميزة من حيث الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية.