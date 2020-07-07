الجماعة الصحفية تودع رئيس تحرير الجمهورية الأسبق.. سعد سليم: فقدنا كاتبا كبيرا ومهنيا بارعا.. والعدل: اتسم بالشجاعة والوضوح في إبداء الرأي دون محاباة

شيعت جنازته اليوم ودفنه بمقابر العائلة بطريق السويس

نقيب الصحفيين يتقدم بالعزاء لأسرة الراحل والعاملين فى الجمهورية

سعد سليم: فقدنا كاتبا كبيرا ومهنيا بارعا ومعلما وصديقا وأستاذا كبيرا صاحب القلب الطيب

العدل: لمست فيه الأخلاق الحميدة والأداء المهنى المنضبط وتشجيعه شباب الصحفيين ودعمهم





ودعت اليوم الجماعة الصحفية وأسرة مؤسسة دار التحرير للنشر والطباعة الجمهورية رئيس التحرير الأسبق الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم، الذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز ٧٠ عاما والذي يعد كاتما وجامعا لأسرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي كان مقربا منه.





وشيعت جنازة الراحل الكاتب الصحفى محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق ظهر اليوم وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق السويس.





وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء للراحل بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى من انتشار وباء كورونا القاتل.





وصرح الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ان الراحل توفى فجر اليوم وشيعت جنازته وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق السويس، مشيرا الى أن الظروف الحالية حالت دون إقامة عزاء له.





وتابع: فقدنا كاتبا كبيرا ومهنيا بارعا ومعلما وصديقا وأستاذا كبيرا صاحب القلب الطيب الكبير، رحمه الله رحمة واسعة.





ولد ابراهيم فى محافظة كفرالشيخ عام 1950، وبدأ حياته موظفًا فى وزارة الاتصالات بعد تخرجه فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم حاول بعدها الالتحاق بالعمل الصحفي بسبب ولعه له ثم التحق بالقسم الخارجى فى جريدة الجمهورية بعد فترة قصيرة قضاها فى وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وحول بداية مشواره بمؤسسة الجمهورية فى عام ١٩٨١ وعندما أصبح سمير رجب رئيسًا لتحرير جريدة المساء رشحه بعد ذلك ليصبح رئيسًا لتحرير جريدة الإجيبشيان جازيت، التى تركها فى عام ٢٠٠٥، ليخلف رجب فى منصبه رئيسًا لتحرير الجمهورية.





وكان ابراهيم يرأس تحرير جريدة الجمهورية، حيث عين وقتها بمجلس الشورى ضمن المجموعة التي يختارها رئيس الجمهورية للتعيين بمجلسي الشعب والشورى انذاك وبعد ذلك تم إقالته من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.





كان لدى ابراهيم العديد من الآراء والكتابات التي تجعله يدخل في صدامات مع العديد، ولكنه لم يتخل عن قناعاته ابدا في كونه واحدا مما دافعوا عن نظام مبارك وكانت كتاباته على الفيس عنه كما كان من ضمن المعتدين لسياسات قطر، وكان له مقال شديد اللهجة عن أميرة قطر الشيخة موزة وعن زوجها الأمير حمد وعن قناة الجزيرة الفضائية، مما تسبب في احتجاج قطر الرسمي.





نعى نقيب الصحفيين ضياء رشوان وفاة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.





وكتب رشوان على صفحته الخاصة على الفيس بوك نشاطر الزملاء في صحيفة الجمهورية وأيضا دار التحرير والجمعية العمومية للنقابة الصحفيين العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى .





كما نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.





قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمد على إبراهيم، كان يتسم بالشجاعة والوضوح فى إبداء الرأى، دون محاباة، أو مواربة، وأن أداءه اتسم بالمهنية، وحفظ حقوق الآخرين، حتى الذين يختلفون معه فى الرأى.





أكد «العدل» أنه تعامل مع الكاتب الصحفى الراحل محمد على إبراهيم، عن قرب، منذ أن كان يشغل منصب رئيس تحرير «إيجيبشيان جازيت»، وقد لمس فيه الأخلاق الحميدة، والأداء المهنى المنضبط، وتشجيعه شباب الصحفيين ودعمهم، وكانت له مواقفه وكتاباته، فى كل المواقع التى شغلها، والتى كان آخرها رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، التى ساهمت فى دعم القضايا الوطنية، التى ظل مؤمنا بها حتى اللحظات الأخيرة من حياته.



