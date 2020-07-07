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سيارات

كيف تفحص منظومة تبريد السيارة وتضمن سلامتها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:03 م
منظومة تبريد السيارة
منظومة تبريد السيارة
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اشرف عطية
انظمة تبريد المحرك هي من اهم الأنظمة التي تساعد المحرك على العمل بكفاءة وتحافظ عليه من التلف و هي المسؤولة عن خفض درجة حرارة المحرك، وتعتمد آلية عمل نظام التبريد (دورة التبريد) في السيارة على القيام بسحب الحرارة المتولدة في المحرك نتيجة الانفجارات في غرف الاحتراق والحركة بواسطة الماء وسحبها نحو الردياتير للتبريد، ثم يعود مرة أخرى إلى المحرك لتبريده عن طريق طرمبة المياة .


لذلك من الضروري ملاحظة ثبات مستوى سائل التبريد في الوعاء الشفاف (قربة المياه)، بحيث يكون مستوى السائل ثابت بين العلامتين (الحد الأعلى والحد الأدنى)، وقالت الهيئة أنه في حال انخفاض مستوى السائل عن الحد الأدنى في الوعاء فإنه يرجع إلى وجود تسريب فى دورة التبريد، نظرا لأن دورة التبريد تعد نظامًا مغلقا، ليس من المفترض أن يتبخر سائل التبريد منه ليعمل بكفائة .


ويرجع سبب تسريب سائل الريداتير إلى وجود مشكلة أو تشققات في أحد أجزاء نظام التبريد، سواء كان الردياتير، أو قربة المياه، أو مضخة المياه، أو مروحة التبريد، أو الثيرموستات، أو أنابيب المياه التي يجري بها السائل .

وجب عليك التوجه على الفور إلى أحد المراكز الفنية عند ملاحظة اي تسريب من أجل فحص منظومة التبريد واكتشاف سبب المشكلة لإصلاحها قبل أن تتفاقم، وعادة ملء الريداتير وملاحظة منسوب المياة .
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