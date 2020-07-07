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برلمان

بعد قبول استقالة المتحدث باسم البرلمان من منصب رئيس الحزب.. «الحرية المصري» يعلن عن حزمة إجراءات جديدة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:01 م
حزب الحرية
حزب الحرية
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ماجدة بدوي
أعلن حزب الحرية المصري عن مجموعة من القرارات التي جرى حسمها داخليا، عقب قبول استقالة د. صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب من منصبه رئيسًا للحزب، حيث قرر المكتب السياسي في الخامس من يوليو الجاري تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون الحزب، لحين انعقاد أول اجتماع للمؤتمر العام للحزب.

واجتمع أعضاء المجلس الرئاسي اليوم، وانتهوا إلى عدة قرارات فاصلة، يتمثل أولها في، إعادة توزيع الاختصاصات لكافة العاملين بالحزب، والإبقاء عليهم مع تكليف الأمين العام بالمراجعة المستمرة لمعدلات أدائهم في العمل، وثانيا: إخطار أمناء المحافظات، ورؤساء اللجان المركزية، بتولي المجلس الرئاسي مسؤولية إدارة الحزب، على أن تكون كافة المخاطبات الموجهة إليهم ومنه مع الأمين العام بناءا على تفويض المكتب الرئاسي. 

وأكد الحزب في ثالث قراراته، على استمراره في دعم الدولة المصرية، والاصطفاف مع قياداتها نحو مزيد من التطور والتقدم، والوقوف مع كافة مؤسساتها، باستعداد كامل للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الدستورية.

وفي رابع قراراته قرر المجلس الرئاسي تكليف الأمين العام بمخاطبة لجنة شؤون الأحزاب، والجهات المعنية لإعلامها بهذه القرارات.

وعبرت قيادات الحزب عن تقديرها للجهود المخلصة للقيادة السياسية، في استيفاء كافة الاستحقاقات الدستورية، والمضي قدما في استكمال مؤسسات الدولة عبر تنافسيات حرة سوف تقبل عليها البلاد بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، في ضوء تعليمات لاتتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقوية الحياة السياسية والحزبية، مع تمكين الشباب من مواقع القيادة والريادة، وإسناد مزيد من المهام التي تليق بمكانة المرأة وكافة فئات المجتمع.
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