محمد طاهر يقتنص لقب بطولة بلجيكا الدولية للفروسية

استمرارًا لسيطرة اللاعبين المصريين على ألقاب الفروسية العالمية والأداء المشرف للاعبي أندية وادى دجلة، توج البطل الدجلاوي محمد طاهر بالمركز الأول في بطولة بلجيكا الدولية للفروسية Csi** lier، والتي أجريت فعالياتها في بلجيكا.









ويعتبر طاهر أول لاعب مصري يحقق الفوز في بطولة دولية بعد استئناف النشاط الرياضي بعد فترة استمرت أربعة أشهر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









جدير بالذكر أن محمد طاهر سيشارك مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021، ضمن سبعة لاعبين متأهلين ترعاهم أندية وادى دجلة بمختلف أوجه الدعم الفني والمادي لهم.







