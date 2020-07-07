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ديني

إلغاء ندب 10 ملاحظين بالثانوية الأزهرية للإخلال بالواجب الوظيفى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:34 م
الشيخ علي خليل، رئيس
الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل امتحان الأدب والنصوص، اليوم ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية. 

وقال خليل في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف، ان أسئلة الامتحان جاءت من المقرر الذي تم شرحه دون غموض او تعقيد كما أنه لم ترد شكاوي من الطلاب بشأن الامتحان. 

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن الغاء ندب 10 ملاحظين بالثانوية الأزهرية للإخلال بالواجب الوظيفى، وقبول أعذار مرضية لثلاثة آخرين. 

بدوره تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، لجان بنين وفتيات المرج، في سابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأدب والنصوص. 

وحرص وكيل الأزهر على الحضور قبل بدء الامتحان وشهد تعقيم اللجان بالمطهرات، كما تابع دخول الطلاب اللجان وحرص على تحقيق التباعد بينهم، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وتابع عباس، تسليم الدفعة الثانية من الكمامات، ووصولها لكل الطلاب، وخلال المرور استبعد فضيلته مساعد رئيس لجنة فتيات المرج لمخالفة التعليمات، كما حرص فضيلته على سؤال الطلاب عن الأسئلة.

من جانبهم أكد الطلاب على سهولة الامتحانات وأنها في متناول الطالب المتوسط، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التسهيلات التي قدمها لهم وأنهم يعتبرونه أبا لهم.  

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 .. 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته. 
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