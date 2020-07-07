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فن

مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. الأوبرا تعود للحفلات.. الخميس المقبل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أولى حفلاتها الخميس المقبل مع الالتزام وتطبيق الاجراءات الاحترازية،   حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين، وذلك على مسرح النافورة، وهو مكان جديد استحدثته الاوبرا ليكون مفتوح ومناسب للاجراءات، واولي الحفلتدات تكون موسيقى غنائية.

يذكر ان برنامج عودة انشطة الاوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان  الكبير محمد منير.

 وايضا الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز  يحيى خليل، النفيخة ، مسار اجبارى ، فرقة اوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، وبغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد.
 
 الى جانب فرق الموسيقى العربية بالاوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الانشاد الدينى - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .
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