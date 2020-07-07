غرامات بـ 10 ملايين درهم.. تعديل أحكام قانون هيئة البيئة في أبو ظبي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قانونا جديدا بتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك لتعزيز صلاحيات الهيئة الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها بفعالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي.





ويعطي القانون الهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، والتي قد تصل إلى 10 ملايين درهم، بعد أن كان يصل إلى 10 آلاف درهم.





وللهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتًا أو نهائيًا وتعليق النشاط مؤقتًا.





كما يمكن للهيئة عرض التصالح على المخالف بتسديد غرامة قيمتها 75% من إجمالي الغرامة المحددة.