ذكرى كمين البرث.. عندما هانت الأرواح لشرف الجندية وعزة الأوطان









في أعقاب ثورة 30 يونيو ظنت الجماعات التكفيرية أن الوقت قد حان للاستيلاء على سيناء وتحويلها إلى منطقة امنة للتنظيمات الإرهابية إلا ان رجال القوات المسلحة رفضت ان يتركوا ولو شبر من أرض سيناء ودفعت في مقابل الأرض دماء خلدت ذكراها في معارك راح ضحيته أبناء ورجال القوات المسلحة تاركين خلفهم ذكرى عطرة تسر القلوب عند سماعها.





تحل اليوم ذكرى كمين البرث أحد المعارك التي خلدت بطولات القوات المسلحة وتفانيها في الدفاع عن أرض مصر والتضحية بكل ما هو غال ونفيس في سبيل شرف الجندية المصرية، في مثل هذا اليوم كان الغرض من الهجوم هو السيطرة على مبنى الكمين ورفع علم تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن محاولتهم أسر عدد من الجنود لكسر شوكة القوات المسلحة إلا أن ما حدث زاد من ثقة واعتماد لامصريين على قواتهم المسلحة في الدفاع عن الدولة المصرية.





يوم المعركة





خلدت تلك المعركة بطولة رجال القوات المسلحة من جنود وضباط في مواجهة غدر التنظيمات الإرهابية حيث وقعت في تمام الرابعة فجرا ولم يكن بعد أول شعار نور ضرب في عنان السماء، حيث كان تعداد الإرهابية نحو 150 تكفيري و12 عربة مدججة بالسلاح ما بين اسلحة خفيفة وآخرى ثقيلة.





بدا الهجوم باقتحام سيارة مدرعة للكمين لتنفجر بالقرب منه وتحدث بعض الإصابات اعقبه وابل من قذائف الأر بي جيه، في الوقت نفسه قامت العناصر التكفيرية بتطويق الكمين والهجوم على الجنود من كل صوب وحدب، بالرغم من صعوبة الموقف إلا أن رجال القوات المسلحة فضلوا أن يستشهدوا في سبيل الدفاع عن الأرض وراح ضحية معركة كمين البرث العقيد أحمد المنسي الذي كان بمثابة الشوكة في حلق التنظيمات الإرهابية في سيناء لتخلد ذكراه في تاريخ القوات المسلحة وشهداءها.





وعرف الشعب المصري والعربي بقصة العقيد " المنسي " عبر تخليد ذكراه في مسلسل تلفزيوني تم عرضه في رمضان الماضي رصد خلاله بطولات المنسي والقوات المسلحة في سيناء.



