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رياضة

صبحي يشارك في الملتقى الرقمي للشركات العاملة بالاستثمار والتسويق الرياضي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:17 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الخميس المقبل 9 يوليو في الملتقى الدولي الأول الرقمي للتسويق والاستثمار في صناعة الرياضة في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد ، و ينظم المؤتمر الإتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً  حيث يقام المؤتمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة  .

 كما يشارك بالملتقى عدد من الوزارات المعنية بالشأن الرياضي ومنها وزارة الرياضة الإسبانية ، ومجلس الشارقة الرياضي لدولة الإمارات العربية المتحدة  ، والمعهد الدولى للإدارة الرياضية  بهولندا المتخصص في تطوير الرياضة ، و نخبة من خبراء الإقتصاد المتخصصين في المجال الرياضي من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ، وخبراء التسويق بعدد من أشهر اندية أوروبا وأمريكا اللاتينية ، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الكيانات الإقتصادية  .

وفى هذا الصدد تعرض وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الملتقى فرصها الإستثمارية في منشآتها الشبابية والرياضية .

 الجدير بالذكر ان الملتقى سوف يعقد على جلستين يشارك فيهما أكثر من ٢٤ متحدثا ، وتتناول الجلستان  مستقبل صناعة الرياضة ، وعقود الرعاية ، دور التطوير للمنشآت الرياضية وعلاقته بالاستثمار الرياضي ، والسياحة الرياضية ، والتأثيرات الإقتصادية على الإتحادات والأندية الرياضية ، وتطوير الأندية الأفريقية ، ودور وزارات الرياضة والحكومات في تدعيم الرياضة وذلك في ظل الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

واعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن لكل المهتمين بالشأن الرياضي متابعة فعاليات الملتقى من خلال الرابط التالي:
https://www.emys.gov.eg/details/11453
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