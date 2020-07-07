صبحي يشارك في الملتقى الرقمي للشركات العاملة بالاستثمار والتسويق الرياضي

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الخميس المقبل 9 يوليو في الملتقى الدولي الأول الرقمي للتسويق والاستثمار في صناعة الرياضة في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد ، و ينظم المؤتمر الإتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً حيث يقام المؤتمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة .





كما يشارك بالملتقى عدد من الوزارات المعنية بالشأن الرياضي ومنها وزارة الرياضة الإسبانية ، ومجلس الشارقة الرياضي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والمعهد الدولى للإدارة الرياضية بهولندا المتخصص في تطوير الرياضة ، و نخبة من خبراء الإقتصاد المتخصصين في المجال الرياضي من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ، وخبراء التسويق بعدد من أشهر اندية أوروبا وأمريكا اللاتينية ، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الكيانات الإقتصادية .





وفى هذا الصدد تعرض وزارة الشباب والرياضة المصرية خلال الملتقى فرصها الإستثمارية في منشآتها الشبابية والرياضية .





الجدير بالذكر ان الملتقى سوف يعقد على جلستين يشارك فيهما أكثر من ٢٤ متحدثا ، وتتناول الجلستان مستقبل صناعة الرياضة ، وعقود الرعاية ، دور التطوير للمنشآت الرياضية وعلاقته بالاستثمار الرياضي ، والسياحة الرياضية ، والتأثيرات الإقتصادية على الإتحادات والأندية الرياضية ، وتطوير الأندية الأفريقية ، ودور وزارات الرياضة والحكومات في تدعيم الرياضة وذلك في ظل الأزمة العالمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





واعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه يمكن لكل المهتمين بالشأن الرياضي متابعة فعاليات الملتقى من خلال الرابط التالي: