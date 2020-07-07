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من بينهم مصر.. تعرف على أهداف شبكة مبادرون من أجل البيئة فى 10 دول

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:19 م
مبادرون من أجل البيئة
مبادرون من أجل البيئة
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هاجر إبراهيم
قالت رضوى هاشم، مؤسس شبكة مبادرون من أجل البيئة، إن بداية المبادرة بدأت من شهر يناير السابق بتجمع 30 شاب فى تونس لعمل مشترك يخدم 10 دول عربية فى مجال البيئة.

وأضافت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هدف المبادرة هو التواصل فيما بينهم من مختلف الدول لعمل عملية تشديد وطرح الأفكار فيما بينهم ومعرفة التجارب المناجحة فى الدول العشر، من أجل أن يكون كل شخص بها يكون قادر على أن يحافظ على البيئة الموجودة فى بلد.

وتابعت أن المبادرة كانت عبارة عن مخيم تدريبي وورشة عمل وكل شخص له مبادرته وفكرته للتحرك به نحو الحفاظ على البيئة، مثل إنشاء مبادرات تشجير بلبنان ومحاربة إستخدام البلاستيك فى تونس.

وأكدت أن هناك العديد من المبادرات الهائلة للحفاظ على البيئة هناك، منها مهرجان أفلام البيئة فى صعيد مصر، حيث أنه من خلال اختلاطها بالكثير من أفكار الشباب والأفراد اكتشفت بوجود العديد من الأفكار الخاصة بالمحافظة على البيئة، إلا أنهم لم يستطيعوا عرض فكرتهم بشكل صحيح.

ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مبادرة" مبادرون من أجل البيئة" فى يوم البيئة العالمى السابق، من أجل التحرك والبدء فى الحفاظ على البيئة والجمع بين المبادرات البيئية والمشروعات المختلفة فى ذلك المجال تحت مظلة واحدة.

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