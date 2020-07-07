AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد وفاته .. تعرف على الأمير خالد بن سعود

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:19 م
الأمير خالد بن سعود
الأمير خالد بن سعود
Advertisements
محمود نوفل
سيطرت حالة من الحزن الشديد اليوم على الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن وفاة الأمير خالد بن سعود عن عمر ناهز الــ 95 ، ونستعرض في السطور القادمة تفاصيل عن حياة الأمير السعودي.


ولد الأمير خالد بن سعود في مكة المكرمة عام 1925 حيث درس المرحلة الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في العاصمة الرياض، وتخرج من المتوسطة في عام 1938 ثم تخرج من الثانوية في عام  1942  ثم درس في جامعة هابيرت وتخرج منها في عام 1948 بدرجة بكالوريوس.


تم تعيينه مساعدا لوالده في شؤون مكتبته وذلك في أعقاب عودته من الخارج حيث استمر في منصبه إلى عام 1955 وتولى منصب مستشار الملك سعود.


وبعد عام ونصف وبالتحديد في  نوفمبر 1956 تولى منصب رئاسة الحرس الوطني السعودي لمدة ثلاثة أعوام حتى تنازل عنها لأخيه سعد.


كما تقلد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز منصب مدير جامعة الملك سعود وذلك في عام  1959 والتي تحولت في عهده إلى جامعة الرياض، حيث استمر مديرا لها حتى العام  1969 .


وشغل الأمير الراحل منصب وكيل محافظة ينبع في الفترة بين عامي  1969 – 1992.


وتقاعد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز في عمر الـ 69 عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

حفيد الملك فيصل وأخوه مؤسس أهلي جدة.. من هو الأمير الراحل سعود بن عبدالله آل سعود؟

قبيل دفنه.... تعرف علي الأمير السعودي الراحل بندر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

شاهد .. أهداف ومهارات طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي القوية الجديدة

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

هل انحسر وباء كورونا في مصر؟.. دكتورأحمد شاهين يجيب

شاهد.. أحمد فتحي أول الحاضرين لجنازة والدة حمادة هلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

بـ مكياج لافت.. سارة شامى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد