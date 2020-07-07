بعد وفاته .. تعرف على الأمير خالد بن سعود

سيطرت حالة من الحزن الشديد اليوم على الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن وفاة الأمير خالد بن سعود عن عمر ناهز الــ 95 ، ونستعرض في السطور القادمة تفاصيل عن حياة الأمير السعودي.









ولد الأمير خالد بن سعود في مكة المكرمة عام 1925 حيث درس المرحلة الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في العاصمة الرياض، وتخرج من المتوسطة في عام 1938 ثم تخرج من الثانوية في عام 1942 ثم درس في جامعة هابيرت وتخرج منها في عام 1948 بدرجة بكالوريوس.









تم تعيينه مساعدا لوالده في شؤون مكتبته وذلك في أعقاب عودته من الخارج حيث استمر في منصبه إلى عام 1955 وتولى منصب مستشار الملك سعود.









وبعد عام ونصف وبالتحديد في نوفمبر 1956 تولى منصب رئاسة الحرس الوطني السعودي لمدة ثلاثة أعوام حتى تنازل عنها لأخيه سعد.









كما تقلد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز منصب مدير جامعة الملك سعود وذلك في عام 1959 والتي تحولت في عهده إلى جامعة الرياض، حيث استمر مديرا لها حتى العام 1969 .









وشغل الأمير الراحل منصب وكيل محافظة ينبع في الفترة بين عامي 1969 – 1992.









وتقاعد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز في عمر الـ 69 عاما.