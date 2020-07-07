أبرزهم ديبالا ودي ليخت.. 8 غيابات عن موقعة ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة:

ميلان ضد يوفنتوس:

في المقابل يطمح يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انتصاراته بخطف الثلاث نقاط من الروسونيري، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الكالتشيو.









وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف دون رد.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





غيابات ميلان ويوفنتوس:





يغيب عن ميلان الثلاثي سامو كاستيبخو وماتيو موساكيو وليو دوراتي للإصابة.





على الجانب الآخر يفقتقد يوفنتوس لخدمات باولو ديبالا ودي ليخت للإيقاف، كما سيغيب سامي خضيرة وديميريل ودي شيليو بسبب الإصابة.





ترتيب يوفنتوس وميلان:



