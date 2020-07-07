رغم كورونا.. استمرار الحياه في هونج كونج .. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أنه خلال انتشار فيروس كورونا أن الحياه مستمرة في مدينة هونج كونج الصينية حتى خلال إنتشار وباء كورونا.





حتى ان المدينة حافظت على حياتها الاقتصادية والثقافية بفضل الإجراءات السريعة لوقف إنتشاره وجرعة جيدة من التكيف.





عادة إنه يجمع مئات من العارضين والمتحدثين وآلاف المشاركين. لكن كيف يصبح افتراضيًا مع الحفاظ على نفس الطاقة حاول الحفاظ على أفضل التفاعلات التي يمكن أن نحصل عليها وجهًا لوجه خلال الأحداث الحقيقية من خلال إضافة أفضل تبادل افتراضي.





نستقبل شخصيات رفيعة المستوى تناقش عددًا من الموضوعات كالمدن الذكية، وتقنيات البيع بالتجزئة، والذكاء الصناعي، والتكنولوجيا المالية المجالات التي تتميز بها هونج كونج .