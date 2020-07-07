AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم كورونا.. استمرار الحياه في هونج كونج .. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:28 م
استمرار الحياه بهونج
استمرار الحياه بهونج كونج
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أنه خلال انتشار فيروس كورونا أن الحياه مستمرة في مدينة هونج كونج الصينية حتى خلال إنتشار وباء كورونا.

حتى ان المدينة حافظت على حياتها الاقتصادية والثقافية بفضل الإجراءات السريعة لوقف إنتشاره وجرعة جيدة من التكيف.

عادة إنه يجمع مئات من العارضين والمتحدثين وآلاف المشاركين. لكن كيف يصبح افتراضيًا مع الحفاظ على نفس الطاقة حاول الحفاظ على أفضل التفاعلات التي يمكن أن نحصل عليها وجهًا لوجه خلال الأحداث الحقيقية من خلال إضافة أفضل تبادل افتراضي.

نستقبل شخصيات رفيعة المستوى تناقش عددًا من الموضوعات كالمدن الذكية، وتقنيات البيع بالتجزئة، والذكاء الصناعي، والتكنولوجيا المالية المجالات التي تتميز بها هونج كونج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوانيس رقمية.. معرض افتراضي سعودي للبيع عبر الإنترنت

كاظم الساهر وحسين الجسمي.. ثقافة أبوظبي تحتفل بعيد الفطر بسلسلة عروض عبر الإنترنت

جونسون يهدد الصين بـ تجنيس سكان هونج هونج.. وبكين تحذره من التدخل

أهم الأخبار.. إعلان حركة المحليات غدا.. جونسون يهدد الصين.. ميدو يطلب حسام عاشور للزمالك

صندوق النقد الدولي يشيد بوضع هونج كونج كمركز مالي عالمي

الصين تفرض قيودا على تأشيرات الدخول لبعض الأمريكيين "هونج كونج"

ترشيحاتنا

بـ 15.97 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مجددا أمام الجنيه المصري

وصول جثمان والدة الفنان حمادة هلال إلى مثواها الأخير

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

بـ فستان مكشوف.. صفاء سلطان تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

أخبار التوك شو: السيسي يتقدم جنازة العصار.. وهل انحسر كورونا في مصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

بـ مكياج لافت.. سارة شامى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد