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نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:02 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز العناوين..

حالة من الجدل أثيرت حول فيروس كورونا منذ تفشيه، حيث انتشرت الكثير من الأقاويل أنه ينتشر من خلال الهواء، والنقود، والمصاعد، كما تطورت أعراضه من "السخونية" حتى وصلت إلى فقدان حاستي الشم والتذوق ولكن انقسم العلماء حول تلك الحقائق، ولكل منهم دليله الخاص به.

انسداد الأنف مشكلة شائعة يعانى منها الكثير من الأشخاص خاصة مع ارتفاع حرارة الصيف، ومن السهل التخلص من انسداد الأنف ، وإليك بعض النصائح التى قدمها موقع "boldsky" واهمها.

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

نشرت الفنانة ميريام فارس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة لافتة.

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