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أخبار العالم

كورونا يطرق أبواب الأردن من جديد.. تسجيل حالتين إصابة لوافدين من الخارج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:28 م
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
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محمود نوفل
كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر ، عن تسجيل اللجان المختصة بمتابعة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد حالتين اصابتين جديدة بالفيروس لشخصين قادمين من الخارج.

وفي سياق متصل أوضح وزير الصحة الأردني وفق ما ذكرته صحيفة الغد الأردنية أن الفحوصات اثبتت سلبية حالة طبيب مستشفي البشير التي أظهرت نتائجه الأولية إصابته بــ كوفيد 19 .

كما لفت الي ان الطبيب الردني الذي يعمل بمستشفي البشير ينتظر نتائج التحليل الثالث لحالته للقطع بإصابته من عدمه بالفيروس المستجد للشروع في عزله صحيا وعلاج حالته  من عدمه.
 
ولفت  إلى أنه تم تسجيل 12 حالة شفاء بينها 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة وحالتان بمناطق الحجر بالبحر الميت، و52 حالة ما زالت خاضعة للعلاج.
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