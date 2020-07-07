هجوم من أبناء الوسط الفني على تجسيد محمد رمضان لحياة أحمد زكي.. وبشير الديك يدافع عن العمل بهذه الكلمات

- المؤلف حلمي هلال: شخصية الفنان أحمد زكى من الصعب تنفيذها

- إنعام محمد علي: لا توجد ضرورة فنية لتقديم شخصية أحمد زكى فى عمل درامى





أعلن الفنان محمد رمضان منذ فترة، البدء فى التحضير لمسلسله الجديد، والذى يجسد فيه قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، كما تم الإعلان أيضا عن مؤلف العمل وهو بشير الديك، ومنذ تلك اللحظة سادت حالة من الجدل سواء بين الجمهور أو في الأوساط الفنية، ما بين مؤيد ومعارض.





واعترض عدد من صناع الفن على تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في عمل درامي من الأساس في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد".





المؤلف حلمي هلال





كشف المؤلف محمد حلمى هلال عن رأيه فى مسلسل أحمد زكى، وقال محمد حلمى فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن شخصية الفنان أحمد زكى من الصعب تنفيذها فى عمل فنى، خاصة أنها غير ثرية دراميا بعكس شخصيات أخرى.





وأضاف حلمى "أتصور أن هناك ضوابط معينة يجب أن يتم على أساسها اختيار الشخصية التى يجب أن تقدم على الشاشة ولعل من أبرز هذه الضوابط أن يكون لها تأثير اجتماعى وسياسى حتى يمكن أن نشاهد من خلالها تاريخ مصر".





وأوضح حلمى "هذه الضوابط تنطبق على عدد من الفنانين مثل نجيب الريحانى ومحمد عبد الوهاب ويوسف وهبى وأم كلثوم وغيرهم من الفنانين الذين ساهموا فى تشكيل وجدان المجتمع المصرى وكانوا مؤثرين فى الحياة الاجتماعية".





إنعام محمد علي





من جانبها، قالت المخرجة إنعام محمد على، فى تصريح لـ "صدى البلد"، لا أرى ضرورة فنية فى تقديم شخصية الفنان أحمد زكى فى عمل درامى، خاصة أنه لم يؤثر بشكل كبير فى الحياة الفنية مثل كثير من نجوم الزمن الجميل، مثل نجيب الريحانى ويوسف وهبى وأم كلثوم، فكان لكل منهم تأثير فى الحياة الفنية والسياسية.





وأضافت إنعام محمد على "عندما ننظر إلى الأسماء التى تم ذكرها كل منهم له دور فعّال فى الحياة الفنية والاجتماعية أيضا، فكل من يوسف وهبى ونجيب الريحاني أسسا فرقًا مسرحية، وكان لهما دور مجتمعى فى تنوير وتثقيف المجتمع، وكذلك أم كلثوم التى كانت تتبرع لصالح المجهود الحربى، فضلًا عن صوتها الذى أرخت به حياة وتاريخ مصر من خلال تعاونها مع كثير من الشعراء والأدباء الكبار".





اقرأ أيضا..

(ردود فعل واسعة على تصريحات بشير الديك عن محمد رمضان قبل تعاونهما في "الإمبراطور")

(ردا على تصريحه السابق.. بشير الديك: محمد رمضان يقدم أحمد زكي بشرط توفر المؤلف والمخرج الجيدين)





علي عبد الخالق

أما المخرج على عبد الخالق، فعلق في تصريحات لـ "صدى البلد"، قائلا "تعاونت مع العملاق أحمد زكى فى ثلاثة أعمال هي البيضة والحجر و4 فى مهمة رسمية وشادر السمك"، وأرى ان شخصية احمد زكى من الصعب تقديمها على الشاشة، نظرا لطبيعته الفريدة من نوعها حيث كان التوتر هو عنوان شخصيته".





وأضاف على عبد الخالق، أن كلامه لا يعنى رفض تقديم عمل لأحمد زكى، فمن حق صناع العمل تقديم ما يرونه ولكن أخشى أن يكون العمل مجرد رصد لقصة صعود أحمد زكى الفنية، وهو أمر ليس بجديد، معربا عن تمنياته أن يتدارك بشير الديك هذا الأمر فى كتابته للعمل.





وأوضح على عبد الخالق أن محمد رمضان لا يشبه إلى حد كبير الفنان الراحل، ولذلك هو يحتاج الى ماكيير ذو خبرة عالية حتى يقترب من شكله، متمنيا أن يكون أجنبيا وأن يهتم محمد رمضان بروح الشخصية ولا يعتمد على الشكل والتقليد.





بشير الديك يرد

وتواصلنا أيضا مع السيناريست بشير الديك للرد على كون حياة الفنان أحمد زكي غير ثرية دراميا، وقال بشير الديك لـ "صدى البلد"، إنهم أحرار في رأيهم، مشيرا إلى أنه حاليا يعمل بالفعل على كتابة القصة ويريد من الجميع أن ينتظروا حتى يروا العمل على الشاشة ويحكمون.





ولفت إلي أن تلك التصريحات افتراء، وذلك لأن الفترة الزمنية التي عاش فيها أحمد زكي ثرية جدا، ويمكن أن نتناولها في أكثر من جانب.