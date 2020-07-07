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فن

أجمل حاجة في حياتي.. تامر حبيب يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:20 م
تامر حبيب وشيرين
تامر حبيب وشيرين رضا
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مصطفى كرم

هنأ المؤلف تامر حبيب الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر تامر حبيب فيديو له مع شيرين رضا وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتي أحلى حاجة في حياتي يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".

وشاركت الفنانة شيرين رضا مؤخرا في بطولة مسلسل الفيل الازرق 2 مع عدد من نجوم الفن.

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فيلم الفيل الازرق 2 بطولة الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم واياد نصار وتارا عماد وهند صبري والفيلم من تأليف احمد مراد وإخراج مروان حامد

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