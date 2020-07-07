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رياضة

فرج عامر يحصل على وعد باستمرار صلاح محسن في سموحة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:21 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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حسام الحارتي
حصل فرج عامر رئيس نادي سموحة على وعد جديد من مسئولي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء والمعار لصفوف الفريق السكندري هذا الموسم.

يأتي ذلك على ضوء رغبة رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في عدم عودة اللاعب إلي صفوف الفريق خلال الفترة الحالية واستمرار إعاراته خارج القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعقد فرج عامر جلسة وديه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لحسم ملف بعض الإعارات التي سيحصل عليها سموحة من النادي الأهلى للموسم المقبل وعلى رأسهما ناصر ماهر وصلاح محسن.

كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أكد في وقت سابق أن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار إلي صفوف الفريق الساحلي أبدي رغبته في تجديد إعارته لموسم أخر .

وأضاف فرج عامر في تصريحات صحفية أن النادي الأهلي هو المسئول عن تحديد مصير صلاح محسنالمعار إلي صفوف الفريق الساحلي.
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