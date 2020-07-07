فرج عامر يحصل على وعد باستمرار صلاح محسن في سموحة

كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي

أكد في وقت سابق أن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي والمعار إلي صفوف الفريق الساحلي أبدي رغبته في تجديد إعارته لموسم أخر .