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فن

المغربيان هشام العسري وعبد الكريم واكريم ضيفا لقاءات مركز السينما العربية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي

يستضيف مركز السينما العربية في إطار سلسلة لقاءاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الناقد المغربي عبد الكريم واكريم الذي يحاور مواطنه صانع الأفلام الفائز بالجوائز هشام العسري، وذلك يوم الخميس المقبل 9 يوليو في تمام الساعة 6 مساءً.


ويعقد مركز السينما العربية سلسلة لقاءات أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.


هشام العسري مخرج، سيناريست ومنتج مغربي، قام بكتابة وإخراج أفلام تتنوع بين القصيرة والروائية الطويلة، نال فيلمه الروائي الأول النهاية عام 2011 العديد من الجوائز، كما شاركت ثلاثيته هُم الكلاب، البحر من ورائكم وجوَّع كلبك في ثلاث دورات متتالية بـمهرجان دبي السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حصولها على إشادة النقاد وفوزها بعدد كبير من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أحسن إخراج في مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية بالمغرب.


عبد الكريم واكريم صحافي وناقد سينمائي يرأس تحرير مجلة سينفيليا السينمائية المتخصصة وسكرتير تحرير مجلة الأدبية الثقافية المتخصصة، صدرت له مجموعة من الكتب المعنية بالدراسات السينمائية والثقافة الفيلمية التالية، منها أسئلة الإخراج السينمائي في المغرب (2003)، كتابات في السينما (2010)، تجارب جديدة في السينما المغربية (2013)، سينمات عالمية أفلام ومخرجون..قراءات في تجارب مُغايرة (2018)، السينما العربية الجديدة  تجارب وتيارات (2020).


شغل واكريم عضوية لجان تحكيم عدة مهرجانات سينمائية مغربية ودولية، من بينها مهرجان مسارات سينمائية بالبرتغال (2014)، ومسابقة أسبوع النقاد بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2017)، ومهرجان سردينيا للفيلم بإيطاليا (2019). يمتلك واكريم نشاطًا واسعًا في إدارة الندوات والمشاركة بالملتقيات والمهرجانات السينمائية، مثل المهرجان الوطني للفيلم المغربي، مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وغيرها.

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