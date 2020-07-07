متحدث الإنتاج الحربي: الفريق العصار نموذجا يحتذى به وكان أخر واحد يمشي من الوزارة

نعى محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بالأمس.





وقال محمد بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" محمد العصار كان نموذجا للقيادة واسم معروف في الأروقة السياسية ".





وأضاف محمد بكر :" الفريق محمد العصار شخص عملي ويعطي وقته كله للعمل وكان اخر واحد بيمشي من الوزارة ".





وتابع محمد بكر :" الفريق العصار يعلم من حوله ويسهم في إثقال موهبتهم في العمل والمعرفة وكان يرفض فكرة الظهور منفردا ".





واكمل محمد بكر :" كان يعطي من حوله مساحة كي يكبر ويكون له وضع، واعطى فرصة للكثير من الشباب في الوزارة ".



