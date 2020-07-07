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متحدث الإنتاج الحربي: الفريق العصار نموذجا يحتذى به وكان أخر واحد يمشي من الوزارة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:23 م
الفريق العصار
الفريق العصار
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هاني حسين
نعى محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، الفريق محمد العصار  وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية بالأمس. 

وقال محمد بكر في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" محمد العصار  كان نموذجا  للقيادة واسم معروف في الأروقة السياسية ".

وأضاف محمد بكر :" الفريق  محمد العصار شخص عملي ويعطي وقته كله للعمل وكان اخر واحد بيمشي من الوزارة ".

وتابع محمد بكر :"  الفريق العصار يعلم من حوله ويسهم في إثقال موهبتهم في العمل والمعرفة وكان يرفض فكرة الظهور منفردا ".

واكمل محمد بكر :"  كان يعطي من حوله مساحة كي يكبر ويكون له وضع، واعطى فرصة للكثير من الشباب في الوزارة ".

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