جنوب سيناء تنعى الفريق العصار .. وفودة: وهب حياته لخدمة الوطن

نعت محافظة جنوب سيناء الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقدم العزاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ نيابة عن شعب جنوب سيناء وكما تقدم مشايخ وعواقل البدو بالعزاء في فقيد مصر .
وجاء نص نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :" إن مصر فقدت رجل وطنيا شريفا وهب حياته لخدمة الوطن في كافة المحافل العسكرية والسياسية
ونعت جميع مواقع التواصل الاجتماعي واهالي جنوب سيناء فقيد مصر الفريق العصار داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته متقدمين بالعزاء لأسرته للقوات المسلحة المصرية
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