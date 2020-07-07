AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جنوب سيناء تنعى الفريق العصار .. وفودة: وهب حياته لخدمة الوطن

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:47 م
الفريق محمد سعيد
الفريق محمد سعيد العصار
Advertisements
ايمن محمد
نعت محافظة جنوب سيناء  الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي،  وقدم العزاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ  نيابة عن شعب جنوب سيناء  وكما تقدم مشايخ وعواقل البدو بالعزاء في فقيد مصر .


وجاء نص نعي  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :" إن مصر فقدت رجل وطنيا  شريفا وهب حياته  لخدمة الوطن  في كافة المحافل  العسكرية والسياسية 


ونعت جميع مواقع التواصل الاجتماعي واهالي جنوب سيناء  فقيد  مصر الفريق العصار داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته متقدمين بالعزاء لأسرته للقوات المسلحة المصرية

اقرأ أيضا : 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يستمع لمشكلات مشايخ وعواقل رأس سدر

الفلكلور السيناوي.. مشروع لإحياء التراث البدوي بطور سيناء

كومباوند سياحي..المساكن البدوية في طور سيناء تتحول لطراز معماري فريد

محافظ الفيوم: الفريق العصار أفنى حياته في خدمة مصر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. هجوم على مصطفى فتحي بعد إصابته بكورونا.. والأهلي يضم عمر ياسين من السد القطري

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

الصحة العالمية: أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

في دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه منها.. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الجلسة الجديدة لمحكمة الأسرة

بعد تراجع أعداد الإصابات.. هل يعيش فيروس كورونا أيامه الأخيرة بـ مصر ؟

أخبار الحوادث.. التحفظ على صفوت الشريف.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في الشارع بالسويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020