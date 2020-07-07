شاهد.. أعمال عنف في بلدة شاشانامه بمنطقة أوروميا بـ إثيوبيا

تداول ناشطون إثيوبيون، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر أعمال عنف وحالة غضب لدى سكان بلدة شاشانامه في إقليم أوروميا بإثيوبيا.





ويظهر في الفيديو صراخ بينما يقوم متظاهرون بتحطيم ما يبدو أنه مكاتب حكومية أو إدارية بينما يتطاير الورق في الهواء، وسط تعالي صيحات المتظاهرين.





وتشهد إثيوبيا مظاهرات حاشدة منذ نحو 8 أيام على خلفية مقتل الفنان هاشالو هونديسا على يد مجهولين بعد إطلاق النار عليه.





وأسفرت الاحتجاجات في إثيوبيا عن مقتل نحو 166 شخصا على الأقل، فيما قامت السلطات الإثيوبية بقطع الاتصالات والإنترنت للسيطرة على التظاهرات والتعتيم على ما يحدث هناك.







