هي الأقل منذ 4 سنوات .. انخفاض معدلات البطالة بالسعودية بفضل مبادرات توطين

نجحت المملكة العربية السعودية في خفض معدلات البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي 11.8 % والتي تعد الأقل منذ مايقرب من 4 سنوات بعدما كانت 12 % خلال الربع الأخير من العام 2019 .





ووفق ماذكرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم ان إنخفاض معدلات البطالة في البلاد يعود الي مبادرات التوطين التي كانت قد أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية حيث أدت الي توفير العديد من فرص العمل داخل السوق السعودي أمام ابناء المملكة.





وذكرت الهيئة ان معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور والإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020، بانخفاض بلغ 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.





فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 65.8 في المائة في الربع الأول من 2020، محققًا انخفاضًا قدرُه 0.8 مقارنةً بالربع السابق.





كما بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 25.9 في المائة في الربع الأول من عام 2020 بانخفاض قدره 0.1 عن الربع السابق.