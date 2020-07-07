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رياضة

رغبة اللاعب حسمت الأمر للأهلي .. المقاولون العرب: كنا نتمنى تكرار تجربة محمد صلاح مع طاهر محمد طاهر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:40 م
طاهر محمد
طاهر محمد
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محمد رشاد
قال علاء عبد الغني المدرب العام  بالفريق الأ ول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن إدارة النادي كانت تتمنى تكرار تجربة محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع طاهر محمد طاهر.


وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال عبد الغني: "طاهر لاعب كبير، وكان لدينا رغبة في استمراره معنا للموسم المقبل".

وأضاف: "مفاوضات ضم طاهر جارية مع مجلس الإدارة، هو متواجد معنا حاليًا ويتدرب بشكل جيد". (لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

وتابع: "كنا نتمنى أن تتكرر تجربة صلاح مع طاهر محمد، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى الأهلي كخطوة تفتح أمامه أبواب الاحتراف".

وأتم: "لن نقف أمام مستقبل أي لاعب، ولكن إدارة النادي رغبتها الأولى هي الحصول على مقابل مادي فقط وعدم إدخال لاعبين في الصفقة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سبق له اللعب في صفوف المقاولون العرب قبل بدء تجربته الاحترافية في أوروبا بالانضمام إلى بازل السويسري ثم الانتقال بين عدة أندية في أوروبا حتى وصل إلى ليفربول مطلع موسم 2017/2018.
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