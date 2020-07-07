الحياة لازم تستمر.. رئيس اتحاد الكرة الأسبق: قرار عودة الدوري مرتبط بإرادة الشعب

قال عصام عبد المنعم رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، إن دوري كرة القدم والنشاط الرياضي بصفة عامة مظهر من مظاهر الحياة.





وأضاف عصام عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، قائلا: "قرار عودة الدوري مرتبط بإرادة الشعب بأهمية استمرارية الحياة ".





وتابع عصام عبد المنعم :" سوف نتعايش مع فيروس كورونا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية في النشاط الرياضي ".





وأكمل عصام عبد المنعم :" كرة القدم أحد أهم الجوانب الترفيهية التي يحبها الشعب المصري ".





ولفت عصام عبد المنعم :" خلال فترة التوقف النشاط الرياضي كان هناك لاعبين يقومون بتدريبات للحفاظ على معدل اللياقة البدنية ".



