AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر لاختلاسها 933 ألف جنيه من بطاقات المواطنين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:02 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
محمد زهير - محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد، محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامهما باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف.
 
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م .س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر،  في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها  بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة أعضاء مجلس شركة بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه إلى 3 يونيو

تاجيل محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر بتهمة اختلاس 933 ألف جنيه

إحالة قضية اختلاس أموال التأمين الصحي للجنايات

بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة لـ 12 أغسطس

مد أجل الحكم على المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد البنوك

الحبس عامًا لممرضة لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الإفتاء تحذر من منشور متداول كذبًا للمفتي عن التحرش

لمن يريد التهجد ليلا.. عبلة الكحلاوي: عليك بـ 5 أمور

الحكومة: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

"كارير" مخترع التكييف.. تزوج ثلاث مرات ولم يحصل له وريث

تصاعد الخلافات بين فرنسا وتركيا.. هل تُطرد أنقرة من الناتو؟

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف