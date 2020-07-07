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منوعات

بتقدير عالي.. ولي عهد المغرب ينجح في البكالوريا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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نهى حمدي
في أواخر يونيو الماضي أدى ولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن امتحانات البكالوريا لهذا العام، انتهت الامتحانات وجاء اليوم الثلاثاء موعد إعلان النتيجة التي جاءت بأنباء سارة إلى بلاط الملك. 

فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب،  اليوم  حصول  ولي العهد على شهادة البكالوريا  لعام 2020، بحسب ما نشرت "طنجة نيوز".

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وذلك في فرع "خيار دولي" مسلك "علوم اقتصادية واجتماعية"، بتقدير عام "حسن جدًا"، وكان الأمير قد أدى امتحاناته في قصر المؤتمرات بالصخيرات الكائن بجوار القصر الملكي.

وقد اختبر الأمير في هذا القصر تحديدًا تطبيقًا للعرف الذي يمنع الأميرات والأمراء من تأدية  الامتحانات الدراسية داخل البلاط منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

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