حلمي النمنم: أفكار الإرهاب والإخوان تتوافق مع الإسرائيليين.. فيديو

تقدم حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، التحية لروح الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي ، في ذكرى استشهاده.





وأضاف النمنم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هدف الارهاب والاخوان أن تكون مصر بلا جيش وبالتالي بلا دولة، لافتا إلى أن الشهيد المنسي قدم روحه لمصر في سبيل الحفاظ عليها.





وتابع حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أن مسلسل الاختيار وثق لحظات وطنية في غاية الاهمية واشكر الشئون المعنوية للقوات المسلحة والدولة المصرية على هذا العمل الرائع.





وفي السياق نفسه أشار حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إلى أن أفكار الارهاب والاخوان تتوافق مع الإسرائيليين.







