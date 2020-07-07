AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد رفضها من ترامب.. الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية.. تصعيد جديد يهدد العلاقات مع أمريكا.. وبكين: واشنطن لم تحترم الالتزامات الدولية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:00 م
الصين تنضم إلى معاهدة
الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية
Advertisements
- الصين تنضم رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة
- بكين تشن هجوما على واشنطن: تخلت عن التزاماتها الدولية
- الصين تصبح الدولة الـ 107 المنضمة لاتفاقية مبيعات الأسلحة

انضمت الصين، رسميًا إلى المعاهدة الدولية التي تنظم مبيعات الأسلحة، والتي سبق أن رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة التزامها بجهود تعزيز السلم والاستقرار في العالم، لتصبح بكين بذلك، الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013.

ويعد ذلك تصعيدا جديدا مع الولايات المتحدة، التي رفضتها في وقت سابق، بعد أن وقع الرئيس السابق باراك أوباما عليها لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في أبريل 2019 إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة. وفي يوليو من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفا في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.

وسلم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صك انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

ويعد إيداع صك الانضمام بمثابة ختام تلك الإجراءات القانونية المحلية لانضمام الصين إلى المعاهدة. 

ووفقا لأحكام الاتفاقية، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للصين بعد 90 يوما من إيداع صك الانضمام.

وبعد إيداع صك الانضمام، قال تشانج إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها. 

وأكد أن البلاد تؤيد مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة.

وأضاف تشانج أن الصين تنظم دائما وبصرامة تصدير المواد العسكرية، "مع تلبية السياسات والإجراءات الإدارية حتى أنها في بعض الحالات تتجاوز متطلبات معاهدة تجارة الأسلحة".

وأكد أن الصين تسمح فقط بتصدير المواد العسكرية إلى الدول ذات السيادة، وليست الجهات الفاعلة من غير الدول، مما يدل تماما على إحساسها العالي بالمسؤولية، مضيفا أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى تنظيم تصدير المواد العسكرية بشكل صارم، ومنع تصديرها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة عبر تصدير الأسلحة.

كما اعتبر المبعوث الصيني الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشن السفير هجوما على الولايات المتحدة، دون أن يذكر اسمها، ما يصعد التوتر بين بكين وواشنطن، إذ قال "دولة بعينها... انسحبت تباعا من اتفاقيات ومعاهدات ومنظمات دولية متعددة الأطراف معنية بتحديد الأسلحة، وتخلت عن التزاماتها الدولية، وانتهجت مسلك الأحادية والتنمر".

وأكد أن ذلك تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكافة البلدان لمواجهة التحديات العالمية"، لافتا إلى أن القوى الكبرى في هذه اللحظة الحرجة بحاجة إلى احترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، وتكون قدوة من خلال المساهمة في الحفاظ على النظام الدولى وسيادة القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية.

ويعد ذلك تصعيد جديد بين الصين وأمريكا، بعد الخلافات التي نشبت بينهما بسبب قانون هونج كونج الجديد، والصراعات التجارية، وشبكة الجيل الخامس التي ترفضها واشنطن وتحذر منها الدول الأخرى خشية تجسس بكين عليهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسكو: واشنطن لم تحدد حتى الآن موقفها بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية

نقض اتفاقية السموات المفتوحة.. واستحضار الحرب

روسيا تواجه واشنطن .. بالطريقة الأمريكاني !!

بكين تأمل أن تساهم واشنطن بشكل حقيقي في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

اتهامات روسية خطيرة لأمريكا .. والسبب أسلحة الدمار الشامل

الصين تسلم الأمم المتحدة وثيقة انضمامها إلى معاهدة تجارة الأسلحة

ترشيحاتنا

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

أم بلا قلب.. خنقت طفلها بـ حبل غسيل وأخفت جثته بسبب الموبايل

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

علاقة ريمديسيفير بـ ارتفاع وفيات كورونا بالمملكة؟.. الصحة السعودية توضح

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لمن يريد التهجد ليلا.. عبلة الكحلاوي: عليك بـ 5 أمور

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أستاذ فيروسات يحذر: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء في هذه الحالة.. فيديو

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة