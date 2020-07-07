بعد رفضها من ترامب.. الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية.. تصعيد جديد يهدد العلاقات مع أمريكا.. وبكين: واشنطن لم تحترم الالتزامات الدولية

- الصين تنضم رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة

- بكين تشن هجوما على واشنطن: تخلت عن التزاماتها الدولية

- الصين تصبح الدولة الـ 107 المنضمة لاتفاقية مبيعات الأسلحة





انضمت الصين، رسميًا إلى المعاهدة الدولية التي تنظم مبيعات الأسلحة، والتي سبق أن رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة التزامها بجهود تعزيز السلم والاستقرار في العالم، لتصبح بكين بذلك، الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013.





ويعد ذلك تصعيدا جديدا مع الولايات المتحدة، التي رفضتها في وقت سابق، بعد أن وقع الرئيس السابق باراك أوباما عليها لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ.





وقال ترامب في أبريل 2019 إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة. وفي يوليو من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفا في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.





وسلم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صك انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة.





ويعد إيداع صك الانضمام بمثابة ختام تلك الإجراءات القانونية المحلية لانضمام الصين إلى المعاهدة.





ووفقا لأحكام الاتفاقية، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للصين بعد 90 يوما من إيداع صك الانضمام.





وبعد إيداع صك الانضمام، قال تشانج إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها.





وأكد أن البلاد تؤيد مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة.





وأضاف تشانج أن الصين تنظم دائما وبصرامة تصدير المواد العسكرية، "مع تلبية السياسات والإجراءات الإدارية حتى أنها في بعض الحالات تتجاوز متطلبات معاهدة تجارة الأسلحة".





وأكد أن الصين تسمح فقط بتصدير المواد العسكرية إلى الدول ذات السيادة، وليست الجهات الفاعلة من غير الدول، مما يدل تماما على إحساسها العالي بالمسؤولية، مضيفا أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى تنظيم تصدير المواد العسكرية بشكل صارم، ومنع تصديرها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة عبر تصدير الأسلحة.





كما اعتبر المبعوث الصيني الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.





وشن السفير هجوما على الولايات المتحدة، دون أن يذكر اسمها، ما يصعد التوتر بين بكين وواشنطن، إذ قال "دولة بعينها... انسحبت تباعا من اتفاقيات ومعاهدات ومنظمات دولية متعددة الأطراف معنية بتحديد الأسلحة، وتخلت عن التزاماتها الدولية، وانتهجت مسلك الأحادية والتنمر".





وأكد أن ذلك تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكافة البلدان لمواجهة التحديات العالمية"، لافتا إلى أن القوى الكبرى في هذه اللحظة الحرجة بحاجة إلى احترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، وتكون قدوة من خلال المساهمة في الحفاظ على النظام الدولى وسيادة القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية.



