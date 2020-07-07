مهرجان فينيسيا يخفض عدد أفلامه ويعرض في الهواء الطلق

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي اليوم الثلاثاء عن بعض القرارات الخاصة باقامة الدورة المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقد أعلن المهرجان عن إنشاء ساحتين خارجيتين: واحدة في البندقية والأخرى في الليدو، حيث سيشاهد جزء كبير من جمهور المهرجان الأفلام.





وسوف يتراوح عدد أفلامه ما بين 50-55 فيلمًا روائيًا طويلًا، سيتم عرض ما يقرب من 20 منها في المسابقة الرئيسية، التي تسمى "Venezia 77". وسيتم إطلاق بقية العناوين إما في قسم "أفاق" المخصص، أو خارج المسابقة الرسمية.





سيكشف المهرجان النقاب عن برنامجه في 28 يوليو وستقام الدورة 77 من المهرجان في الفترة من 2 سبتمبر إلى سبتمبر12.



وسوف تترأس النجمة كيت بلانشيت أيضًا لجنة تحكيم المسابقة الرسمية كما كان مقررا.



ومن المنتظر أن يسمح بالسفر إلى إيطاليا حاليًا للمقيمين داخل أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويظل حظر الدخول من أي مكان آخر قيد التنفيذ. ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك بحلول سبتمبر.

