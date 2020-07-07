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فن

فرقة المربع تحيي حفل ختام مهرجان وي الموسيقي الأونلاين في عمان

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تستعد الفرقة الأردنية المربع لتطل على جمهورها المصري والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الأونلاين، في العاشرة مساء الجمعة المقبل، عبر بث مباشر على اليوتيوب، في ختام حفلات الموسم الثاني من مهرجان وي الموسيقي.


حفل منتظر لجمهور المربع المصريين بشكل خاص في أجدد ظهور لها بعد 5 شهور مضت منذ آخر حفلاتها في مصر،  تضع خلاله الفرقة الأردنية الشهيرة لمستها الموسيقية المميزة في اختتام الموسم الجديد لمهرجان وي الموسيقي الأونلاين We Online Music Festival أول وأكبر مهرجان من نوعه في العالم العربي، والذي استمر على مدار شهرين بواقع حفل أسبوعي،  ضم نخبة من نجوم العالم العربي وأشهر الفرق الغنائية،  من بينهم الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري وعايدة الأيوبي وفرقة وسط البلد والأردني عزيز مرقة، وذلك من تنظيم CNL music، وتطل المربع عبر حفل غنائي ضخم بشكل حي ومباشر من عمان على اليوتيوب.


وتمتد رحلة المربع الغنائية لأكثر من 11 سنة، وضع حجر أساسها المغنى والمؤلف الموسيقى محمد عبد الله، وفي حصيلتها ألبومين، الأول باسم الفرقة والثانى صدر منذ ثلاث سنوات بعنوان "طرف الخيط"، ودشنت الفرقة مؤخرًا انطلاقة غنائية جديدة بعد إعادة هيكلة الموسيقيين، وتغيير في التكوين الموسيقي،  لتضم فراس عرابي بعزف الجيتار،  وزيد مسيس بعزف الدرامز والطبول وباسل ناعوري بعزف الكيبورد والترومبيت،  إلى جانب المؤسس عبد الله،  ومن أشهر أغنياتها "ما عندك خبر" و"المختلفين" و"سيجارة قبل ما نقوم".


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