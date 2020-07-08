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حوادث

زوجة شادى محمد تستأنف على حكم حبسها 3 سنوات فى سرقة شقته

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:01 ص
شادى محمد
شادى محمد
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محمد زهير - محمد العيسوى
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، على حكم  حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامها بسرقة شقته.
 
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.
 
وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.
 
البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.
 
وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

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