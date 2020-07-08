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برلمان

5 سنوات حبس وغرامة 100 ألف جنيه .. ننشر عقوبتي التلاعب في تراخيص البناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:05 ص
أعمال بناء
أعمال بناء
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أحمد أيمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، مارس الماضي، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمعروف باسم "قانون البناء الموحد".

حددت تعديلات قانون البناء الموحد، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وجاءت العقوبات كالآتي: 

1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

2 - تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
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