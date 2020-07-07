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رياضة

تشيلسي يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي تشيلسي، على نظيره نادي كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، وذلك في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أولفييه جيرو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى تمريرة من زميله ويليان، حولها في الشباك بكل سهولة للهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة، 27، أضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني لتشيلسي، بعد تمريرة أيضًا من البرازيلي ويليان.

وقلص زاها الفارق لكريستال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34، بتسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما يحتل نادي كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة.

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