11 عاما على وفاة مايكل جاسكون.. قصة اتهامه في وقائع تحرش بالأطفال

كان يرى جيل التسعينات مايكل جاكسون واحدا من أشهر وافضل الفنانين في عصره، إذ مثل "مايكل جاسكون" أيقونة في ذلك الوقت لبراعته في كافة الفنون فكان مغنيًا وكاتب أغان، وراقصا ومصمم رقصات ومخرجا وملحنا فضلا عن كونه ناشطا حقوقيا.





ملك البوب هكذا كان لقب مايكل جاكسون، حيث عرف بأكثر الفنانين شعبية في العالم وصاحب الأرقام القياسية في المبيعات بدخوله موسوعة جينيس 21 مرة لتحطيمه كافة الأرقام التي سبق أن حققها منافسيه سواء الذي سبقوه أو كان في فترة توهجه.





كان مايكل جاكسون واحد من هؤلاء الذين يضعون القواعد للموسيقى والفن من جديد ويعيد تسطير التاريخ وبقي مسيطرا على الساحة الفنية لسنة تلو الآخرى.





ولد مايكل لعائلة فنية بامتياز، بدأ رحلته في عالم الغناء والرقص في سن السادسة فقط، ليبدأ في عام 1963، رفقة عائلته مسيرة طويلة استمرت لأربع عقود متتالية.

واستمرت الحالة الفنية التي فرضها مايكل في التواجد بشكل أخاذ في عالم الفن وحصد مئات الجوائز وحاز على العديد من الألقاب التي شاركته مسيرته الفنية الناجحة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وباتت مسيرة جاكسون تحت وطأة التهديد بإحدى الجرائم التي من شأنها أن تزيح أي نجاح وهي التحرش الجنسي بالأطفال.





البداية كانت في منتصف التسعينات حيث ذاع خبر عن رواية أحد الأطفال بتعرضه للتحرش على يد مايكل جاكسون إلا أن الأمر تم تسويته سريعا إلا أنه فتح الباب لآخرين لأن يتقدموا ببلاغات رسمية بالتحرش الجنسي وبالفعل تم تبرئته من كافة الجرائم لكن ظلت تلاحقه الشائعات حتى وافته المنية في عام 2009 جراء جرعة زائدة تسببت في توقفه عن التنفس.

وتم إقامة حفل تكريمي لمسيرة مايكل جاكسون وقيل عنه أعظم حفل تكريم تم لفنان على مر التاريخ حيث بيعت 17 ألف تذكرة عن طريق القرعة، وتم بث حفل التكريم على الهواء مباشرة وتم مشاهدة من قبل ما يقرب من مليار مشاهد وتم إلقاء كلمات مؤثرة من فنانين وعائلة وأصدقاء مايكل الذي شاركوه مسيرته الفنية.