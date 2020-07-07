المصريين الأحرار بالدخيلة ينظم ندوة عن أورام الثدي

أقامت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بدائرة الدخيلة ، ندوه توعية عن الكشف المبكر عن اورام الثدي فى إطار حملة السيد الرئيس "الست المصرية صحة مصر" ، حاضر بها أحلام الجندي مثقفة صحية من الادارة الصحية لبرج العرب





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والنائب طارق السيد امين الحزب بالاسكندريه و د .ايناس صبحي أمينة المرأة بالمركزية، ود. سلوى عبدالقادر أمينة المرأة بالإسكندرية وعدد من أعضاء امانة المرأة بالاسكندرية





وكان ذلك ضمن مايقوم به الحزب من جهود ضخمة فى توفير الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحتهم من خلال تقديم الادوات الطبية والمساعدات الطبية لكل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد وغيرها من الخدمات الاخرى.