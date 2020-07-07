الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي يروي تفاصيل حواره معها قبل الوفاة.. فيديو

قال الدكتور محمد خالد الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن الراحلة كانت صبورة وكانت راضية بقضاء الله، وكانت فاتحة لكتاب الله طول الوقت وكانت ملتزمة بتعليمات المستشفى.





وأكد الطبيب المعالج لـ الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أنه تحدث معها قبل تدهور حالتها الصحية، وقالت له :" انا اتولدت فى الإسماعيلية وأتمنى أموت فى الإسماعيلية".





وأضاف الدكتور محمد خالد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الراحلة كانت تتعامل مع الجميع بحب و رضاء، وكانت تتحدث من قلبها.





وأشار إلى أن الراحلة كانت تشعر بأن مرضها هو نهاية حياتها.





كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، قال إن الدكتور المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي خلال وجودها في مستشفي العزل، الدكتور محمد خالد بصحة جيدة.