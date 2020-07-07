الفقي: الفريق العصار كان يحظى بثقة الرئيس السيسي والمشير طنطاوي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الراحل الفريق محمد العصار ، وزير الإنتاج الحربي، كان صديق عمره وصديق دراسة، مضيفا: " كنت أجلس بجوار العصار على ديسك واحد خلال المراحل الأولى للتعليم".





وأوضح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، إن الراحل العصار شقيق بمعنى الكلمة، ولم يخطئ فى أحد طوال حياته وكان يتمتع بضحكة جميلة لا ينساها من يقترب منه.





ولفت إلى أن الراحل من أكبر الخبراء العسكريين المصريين، و كان محل ثقة المشير حسين طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسي.





ونوه إلى أنه الراحل كان منضبطًا وكان يعلم ما له وما عليه، وكان يكره الإخوان، وكان محب لمصر وللشعب المصري.



