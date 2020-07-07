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أخبار العالم

آبي لازم يرحل.. مظاهرات باسكتلندا للمطالبة برحيل رئيس وزراء إثيوبيا.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نظم الإثيوبيون في اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، تظاهرة للمطالبة بالقصاص لمقتل الفنان الاثيوبي المنتمي إلى عرقية الأورومو، هاشالو هونديسا.


ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا العليا "آبي أحمد لابد أن يرحل " و " توقف عن قتل الأورومو" و" الحرية لكل معتقلي الأورومو السياسيين".


جدير بالذكر أن عرقية الأورومو تمثل ما يقرب من 40% من تعداد السكان في اثيوبيا والبالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.


وتشهد إثيوبيا احتجاجات شديدة على مقتل الفنان الاثيوبي، هاشالو هونديسا، على يد مسحلين مجهولين، في استمرار لسلسة من الاغتيالات التي وقعت منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة.


وأسفرت أعمال العنف في إثيوبيا عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصا حتى اليوم، فيما واصلت الحكومة عمليات القمع وقطع الاتصالات لليوم الثامن على التوالي للتعتيم على التظاهرات.

آبي لازم يرحل.. مظاهرات باسكتلندا للمطالبة برحيل رئيس وزراء إثيوبيا.. صور
آبي لازم يرحل.. مظاهرات باسكتلندا للمطالبة برحيل رئيس وزراء إثيوبيا.. صور
آبي لازم يرحل.. مظاهرات باسكتلندا للمطالبة برحيل رئيس وزراء إثيوبيا.. صور
آبي لازم يرحل.. مظاهرات باسكتلندا للمطالبة برحيل رئيس وزراء إثيوبيا.. صور
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