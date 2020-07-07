الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يرد على شائعة وفاته بكورونا: تعافيت تماما

والطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أنه بصحة جيدة، ولا أساس لما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مدير الرعاية بالإسماعيلية، إنه تعافى من كورونا بشكل تام، وبعد إجراء المسحة الرابعة والتي أثبتت نتائجها سلبية حالته، مشيرا إلى خضوعه لفترة نقاهة، ثم سيعود إلى العمل في عيادته بشكل طبيعي.

وترددت أنباء عن وفاة الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي إثر تأثره بإصابته بفيروس كورونا.

وكشف خالد، عن أنه أجرى 4 مسحات من قبل، جاءت منها 3 مسحات سلبية، ومن المقرر أن يجري خالد مسحة أخرى يوم الأربعاء القادم وفي حالة سلبيتها سيغادر مستشفى العزل، مشيرًا إلى أنه عقب تعافيه سيستمر في عمله مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تواجهه، متابعًا "نحن في حالة حرب مع هذا الفيروس اللعين ولا يمكننا التراجع".





وأضاف الدكتور محمد خالد "أقسمنا على أن نؤدي عملنا الوطني في مواجهة كورونا مهما كانت الظروف"، مشيرًا إلى أنه فضل الانضمام لمستشفى صدر الإسماعيلية المخصص لعلاج مصابي كورونا، ليعلم الطاقم الطبي كيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا ونقل خبراته لهم.





وأشار إلي أن الكل يعمل وبجد من الصغير إلي الكبير، الدولة كلها تواجه وتخطط وتدعم وتطمئن، وهذا دورها، الدعم ليس لي وفقط الدعم لكل الفرق الطبية، الدعم لكل المصابين، الأبطال هم شهداء الفرق الطبية، على مستوى جميع المستشفيات، مطالبا بالدعم لكل الفرق الطبية، والدعم للدولة وجميع وزارتها في إجراءاتها لمواجهة تداعيات كورونا، الدعم كل الدعم للقيادة السياسية.





وتابع أن فيروس كورونا سيستمر فترة زمنية كبيرة لحين اكتشاف مصل له، مطالبًا الجميع خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالبقاء في المنزل وعزل أنفسهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد ارتداء ماسك أو قناع للوجه، وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر.





وقضى "خالد" مدة كبيرة في أرجاء مستشفى أبو خليفة، ومع تحويل مستشفى صدر الإسماعيلية لمستشفى عزل، قرر أن يتجه له بإرادته الكاملة ليستكمل علاج الحالات، ليكون عمله الأساسي في مستشفى الصدر، ويتجه للإشراف ومعالجة الحالات الحرجة في مستشفى عزل أبو خليفة، ومستشفى الإسماعيلية العام.