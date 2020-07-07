تتزين بالخضار والفواكه.. كل ما تريد معرفته عن سلة الغذاء السعودية

لاتزال مدينة الأحساء تمثل شيئا هاما في نفوس ابناء المملكة العربية السعودية وذلك لأنها تعتبر سلة غذاء متنوعة الألوان والأصناف لما بها من انواع كثيرة من الفواكه الصيفية التي تعد جاذبة لكل محبي المنتجات الزراعية حيث تشتهر ولاسيما في الأوقات الحارة بثمار كثيرة من الرطب، والبطيخ الأصفر، والبمبر، والتوت الأسود، والتين، والليمون الأخضر، والبوباي، إضافة إلى بعض الخضار.





وفي هذة الأوقات من كل عام يسارع المزارعون في حلبة سباق مع بعضهم البعض لعرض منتجاتهم الزراعية، والمسارعة في قطف ثمارها، إذ يجدون في بيع بعض الفواكه مع بدء الموسم أرباحًا وافرة، أضعاف بعض الفواكه الأخرى، حيث يكون هناك إقبال كبير.





مدينة الأحساء تشتهر تربتها بالخصوبة العالية ووفيرة مصادر المياة التي تد المزارعين بإحتياجاتهم من الماء مما جعل المدينة لاتقتصر فقط علي الفواكه بل إمتدت لإنتاج انواع عدة من الخضار كالطماطم، والقرع، والبوميا، واللوبيا، وغيرها، ليشارك في جني محصول المنتجات مع المزارعين أبناؤهم، إذ يقومون بدفعها إلى الأسواق.





جدير بالذكر أن مهنة الزراعة تعد من المهن التي عرفها الأحسائيون منذ القدم وتعاقب عليها الآباء والأبناء جيلًا بعد جيل، لما لها من مردود مالي على ممتهنيها من الأسر.





وتعد ثمرة الليمون ثاني أكبر منتج تتميز به الأحساء حيث يبدأ موسمه من بداية شهر يوليو وينتهي في نهاية شهر أغسطس في حين يُعد التين الحساوي الأصفر من الأصناف الفريدة في الأحساء ويمتاز بطعمه المميز العسلي والهشاشة ومن أغلى الأصناف عالميًا.





و العنب الحساوي الذي اشتقت أسماؤه من أسماء التمور وألوانها كنوع الخلاص، والرزيز، يعتبر من الأصناف التي تستهلك محليًا وله طعم خاص وكمياته محدودة جدًا ويباع في أغلب الأحيان في المزارع أو الحجز، وذلك لكثره الطلب عليه ويستهلك بشكل يومي.