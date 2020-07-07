مسحة وعزل ذاتي .. زكي عبد الفتاح يكشف الإجراءات الاحترازية المطبقة قبل استئناف الدوري الأمريكي





و تستكمل منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم ، يوم الخميس المقبل، بعد توقفه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" بالنسبة لنادي لوس أنجلوس، نحن متواجدون منذ أمس في مدينة أورلاندو، وعندما وصلنا أخذوا مسحة من الجميع لكشف الإصابات بفيروس كورونا."





وأضاف:" تم وضع كل فرد في حجرته كعزل ذاتي لمدة يوم كامل، وسيأخذوا مسحة اليوم أيضًا، وبعد ظهور النتيجة نستأنف التدريبات، على أن تكون أول مباراة لنا يوم 14 يوليو المقبل أمام هيوستون دينامو في مدينة أورلاندو.





وسبق ل زكي عبد الفتاح تولي مهمة تدريب حراس منتخب مصر، مع الأمريكي بوب برادلي، حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.