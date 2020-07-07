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الضرائب: الفاتورة الإلكترونية من أهم نظم التحول الرقمي بمصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:36 م
الدكتور إبراهيم عبد
الدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بم
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أشار الدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الالكترونية من أهم نظم التحول الرقمي في الدولة، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي لها بدأ منذ 30 يونيو الماضي في سبع شركات كبرى بمصر.

وأضاف عبد الحليم، خلال حوار خاص له مع الإعلامي أيسر الحامدي، على قناة المحور، أن نظام التشغيل القائم على هذه المنظومة يقوم بعمل نسخة من أي فاتورة شراء ويتم حفظها بداخل نظام التشغيل.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب المصرية، أنه ليتم بعد ذلك مراجعة كافة بيانات الفاتورة من طرف النظام، وإرسال رسالة لكل من العميل والبائع لتعكس مصداقية عملية البيع وكافة بياناتها.
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